Израильские военные нашли на территории больницы в Газе арсенал, ликвидировали 140 членов ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции, продолжающейся в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа, уничтожили примерно 140 вооруженных членов группировки ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.
На больничной территории солдаты ЦАХАЛ также нашли хранилища с оружием. В операции задействованы спецназ ВМС Израиля "Шайетет 13" и служащие 401-й бронетанковой бригады.
Тем временем, бои продолжаются в центральной и южной части сектора Газа. В частности, 7-я бронетанковая бригада начала наступление на позиции ХАМАС в городе Аль-Карара, расположенном севернее Хан-Юниса. Рейду на Аль-Карару предшествовала серия авиаударов по объектам ХАМАС и живой силе группировке.
ЦАХАЛ начала операцию в больнице "Аш-Шифа" после того, как разведка получила данные, что бойцы ХАМАС готовят нападения с территории больничного комплекса. В ЦАХАЛ отметили, что перед тем как направить в больницу солдат, командование проинструктировало их не наносить вред пациентам, врачам, гражданским лицам и медицинскому оборудованию. Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявлял, что операция в "Аш-Шифе" стала "еще одним шагом на пути к победе над ХАМАС".
В свою очередь в Минздраве сектора Газа призвали международные организации вмешаться с целью положить конец операции израильских военных в больнице. Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность ситуацией, указав, что это "создает опасность для сотрудников сферы здравоохранения, пациентов и гражданских лиц".
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
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