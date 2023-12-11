ЦАХАЛ сообщает о гибели более 100 израильских военных в ходе военной операции в секторе Газа

В ходе наземной операции в секторе Газа погибли более 100 израильских военнослужащих, почти 600 получили ранения, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ сообщили, что к понедельнику с момента начала наземной операции в секторе Газа в конце октября погибли 104 военных. Также 582 военнослужащих получили ранения. Среди них 133 тяжело раненных, 218 с ранениями средней степени тяжести и 231 с легкими ранениями.
Всего с 7 октября 433 военных погибли и 1 645 получили ранения разной степени тяжести.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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