Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.0185 GBR   2.1313 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Дальнее зарубежье 11.12.2023 16:37

ЦАХАЛ сообщает о гибели более 100 израильских военных в ходе военной операции в секторе Газа

В ходе наземной операции в секторе Газа погибли более 100 израильских военнослужащих, почти 600 получили ранения, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ сообщили, что к понедельнику с момента начала наземной операции в секторе Газа в конце октября погибли 104 военных. Также 582 военнослужащих получили ранения. Среди них 133 тяжело раненных, 218 с ранениями средней степени тяжести и 231 с легкими ранениями.

Всего с 7 октября 433 военных погибли и 1 645 получили ранения разной степени тяжести.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Нетаньяху сформировал группу для обсуждения будущего Газы после конфликта В Израиле считают, что интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще несколько месяцев США не устанавливали сроков для проведения Израилем операции в Газе Израиль сам принимает решение о сроках операции в Газе, Вашингтон ни к чему не призывает Израиль не будет наносить удары в секторе Газа по 150 объектам, выбранным в качестве убежища для населения ЦАХАЛ за день нанесла удары по более чем 450 целям в секторе Газа США делают все, чтобы избежать появления новых фронтов на Ближнем Востоке - Блинкен Израилю нужно предпринимать больше усилий для защиты мирного населения Газы - Блинкен Военные Израиля ведет бои с ХАМАС в Хан-Юнисе и Джебалии в секторе Газа ЦАХАЛ заявляет об обнаружении крупнейшего арсенала вооружений палестинских группировок в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az