Командование США привело 2 тыс. военных в повышенную готовность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник приказал привести около 2 тыс. военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности для их возможной отправки к новому месту назначения в связи с событиями на Ближнем Востоке.
"Сегодня министр обороны Остин привел в состояние повышенной готовности примерно 2 тыс. человек из личного состава в составе ряда подразделений, чтобы повысить возможности Минобороны отреагировать на стремительно развивающую ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Пентагона.
При этом в документе уточняется, что решения о развертывании этих сил пока нет. Также не указано, куда командование могло бы перебросить этих служащих.
Кроме того, Остин одобрил продление миссии авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Джеральд Форд", действующей в зоне ответственности Шестого флота, в которую, в частности, входит Средиземное море.
В ночь на вторник CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о переброске к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев США.
Цель такой переброски, по словам собеседника телеканала, - не допустить, чтобы на стороне палестинской группировки ХАМАС, ведущей боевые действия против Израиля, выступили другие страны или группировки.
Ранее США уже приняли серию мер по усилению военного присутствия на Ближнем Востоке. В частности, на восток Средиземного моря решено перебросить 2 авианосные ударные группы ВМС США.
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