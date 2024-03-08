Байден заявляет, что американских военных на Украине не будет

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что американские военные не принимают и не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.
"Американские солдаты не принимают участие в войне на Украине, и я намерен сделать так, чтобы так и оставалось", - заявил он, выступая перед конгрессом.
Он отметил, что и сама Украина просит только об оружии, а не об отправке на свою территорию американских военных.
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