Байден заявляет, что американских военных на Украине не будет

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что американские военные не принимают и не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

"Американские солдаты не принимают участие в войне на Украине, и я намерен сделать так, чтобы так и оставалось", - заявил он, выступая перед конгрессом.

Он отметил, что и сама Украина просит только об оружии, а не об отправке на свою территорию американских военных.