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Дальнее зарубежье 21.07.2018 20:05

В районе авиабазы Хмеймим сбит беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории - российские военные

Зенитные средствав ночь на субботу уничтожили беспилотник, обнаруженный радарами российской авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим. В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сообщил он на брифинге.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", - проинформировал генерал.

По его словам, никто не пострадал, нет и материального ущерба. "Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул А.Цыганков.

Это не первый случай ликвидации принадлежащих боевикам беспилотников в районе базы Хмеймим. Так, 1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал "Интерфакс", оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БАЗА, БЕСПИЛОТНИК


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