В районе авиабазы Хмеймим сбит беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории - российские военные

Зенитные средствав ночь на субботу уничтожили беспилотник, обнаруженный радарами российской авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим. В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сообщил он на брифинге.
"Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", - проинформировал генерал.
По его словам, никто не пострадал, нет и материального ущерба. "Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул А.Цыганков.
Это не первый случай ликвидации принадлежащих боевикам беспилотников в районе базы Хмеймим. Так, 1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.
Как сообщал "Интерфакс", оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.
Министр обороны Азербайджана определил задачи по повышению оперативности войск
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны
В Азербайджане задержали еще 8 и ликвидировали 1 человека по делу о покушении на мэра Гянджи
Palmali Group планирует за 2 недели погасить задолженность по зарплате моряков 4 судов, находящихся на рейде в Ростове
Нефть дорожает на фоне ослабления курса доллара, Brent торгуется у $73,05 за баррель
Стоимость контрактов между компаниями Азербайджана и Франции превышает $2 млрд -Алиев
В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана
CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина на четыре года
13 человек погибли в результате крушения прогулочного катера в США
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений