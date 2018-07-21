Оппозиционная партия "Европейская Грузия" в субботу в городе Кутаиси выдвинула кандидатом в президенты Грузии своего лидера, бывшего спикера парламента Давида Бакрадзе.

Как заявил на церемонии представления кандидатуры генеральный секретарь "Европейской Грузии" Гиги Угулава, Грузии на сегодняшний день необходим президент, который "объединит страну, сможет решать проблемы и даст людям надежду в завтрашний день".

На этой неделе несколько оппозиционных партий во главе с бывшей партией власти "Единым национальным движением" также представили своего кандидата в президенты, бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе.

По заявлению представителей правящей партии "Грузинская мечта", своего кандидата в президенты они представят в ближайшее время.

Очередные президентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2018 года.