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Дальнее зарубежье 22.07.2018 13:10

Европарламент заморозил дотации партии Ле Пен

Европейский парламент заморозил дотации французскому "Национальному объединению" (партия Марин Ле Пен, в прошлом "Национальный фронт"), пишет в воскресенье французское издание "Журналь дю диманш".

Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств. При этом, отмечает собеседник газеты, в будущем не исключены и дополнительные меры в отношении партии.

В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг "попыткой убийства" организации, которую она возглавляет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛЕ/ПЕН, ПАРТИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]