Европарламент заморозил дотации партии Ле Пен

Европейский парламент заморозил дотации французскому "Национальному объединению" (партия Марин Ле Пен, в прошлом "Национальный фронт"), пишет в воскресенье французское издание "Журналь дю диманш".

Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств. При этом, отмечает собеседник газеты, в будущем не исключены и дополнительные меры в отношении партии.

В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг "попыткой убийства" организации, которую она возглавляет.