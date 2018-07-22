Европарламент заморозил дотации партии Ле Пен

Европейский парламент заморозил дотации французскому "Национальному объединению" (партия Марин Ле Пен, в прошлом "Национальный фронт"), пишет в воскресенье французское издание "Журналь дю диманш".
Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств. При этом, отмечает собеседник газеты, в будущем не исключены и дополнительные меры в отношении партии.
В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг "попыткой убийства" организации, которую она возглавляет.
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