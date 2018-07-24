Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что не впечатлен угрозами в адрес своей страны со стороны президента США Дональда Трампа.

"Не впечатлили. Несколько месяцев назад мир стал свидетелем еще большее резких пустых угроз (в исполнении США - ИФ). А иранцы слышат такие угрозы уже 40 лет, пусть до сих пор их формулировка была более цивилизованной", - написал иранский министр.

Он добавил: "Наш народ существует уже тысячелетия и стал свидетелем того, как рушатся империи, в том числе и наша собственная - продержавшаяся дольше, чем существуют некоторые страны".

В заключение Дж.Зариф написал заглавными буквами "БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!". Точно такое же предостережение, причем тоже заглавными буквами, сделал в Twitter Д.Трамп, обращаясь к Тегерану.

Ранее в понедельник Д.Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Х.Рухани не играть с огнем в отношении Ирана.

"Иранскому президенту Рухани: никогда более не угрожайте США вновь - или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!" - написал в ночь на понедельник Д.Трамп в своем Twitter.

До публикации "твита" Дж.Зарифа западные СМИ отмечали относительно спокойную реакцию иранских официальных лиц на слова президента США.