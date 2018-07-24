Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9851 RUR   0.027 GBR   2.2248 TRY   0.3583

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 26° 36° 26 Июл 27° 36° 27 Июл 25° 35°

24.07.2018 10:35

Оператор Nar поздравил представителей прессы

По случаю Национального Дня Прессы, Nar организовал специальное мероприятие для представителей прессы. Так, был проведен веселый интеллектуальный конкурс, с участием 58 представителей прессы из 32 медиа.

Выступая на мероприятии, глава пресс-службы оператора Nar Азиз Ахундов, поздравил представителей прессы с праздником. Выразив благодарность медиа-агентствам за честное освещение работы и успехов оператора, А. Ахундов отметил, что Nar уделяет особое внимание связям с прессой.

В длившемся более 2 часов интеллектуальном конкурсе приняли участие 12 команд, состоящих из 5 участников каждая. По результатам конкурса, первое место заняла команда «Молла Насреддин», в то время как команды «Хайат» и «Шарги-Рус», заняли 2 и 3 место соответственно. Победители конкурса получили ценные подарки от Nar.

Отметим, что 22 июля отмечается Национальный день прессы и журналистики Азербайджана. В этот день, был выпущен первый номер газеты «Экинчи», созданной в 1875 году Гасан беком Зардаби. Это событие считается началом истории национальной прессы. Оператор Nar, всегда уделяющий особое внимание средствам массовой информации, как и всегда, провел этот день с представителями прессы.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]