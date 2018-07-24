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Дальнее зарубежье 24.07.2018 15:00

Греция обратилась к ЕС за помощью в ликвидации пожаров

Греция во вторник официально запросила у ЕС помощь, которая необходима ей для борьбы с природными пожарами, жертвами которых стали уже несколько десятков человек, сообщают европейские СМИ.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

Ранее власти Греции подтвердили, что в пожарах погибли 49 человек. При этом не исключается, что это количество может возрасти, поскольку пожарные и спасатели не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЕС, ПОМОЩЬ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]