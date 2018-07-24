Греция обратилась к ЕС за помощью в ликвидации пожаров

Греция во вторник официально запросила у ЕС помощь, которая необходима ей для борьбы с природными пожарами, жертвами которых стали уже несколько десятков человек, сообщают европейские СМИ.

Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

Ранее власти Греции подтвердили, что в пожарах погибли 49 человек. При этом не исключается, что это количество может возрасти, поскольку пожарные и спасатели не могут добраться до некоторых очагов возгорания.