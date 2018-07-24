Греция обратилась к ЕС за помощью в ликвидации пожаров

Греция во вторник официально запросила у ЕС помощь, которая необходима ей для борьбы с природными пожарами, жертвами которых стали уже несколько десятков человек, сообщают европейские СМИ.
Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.
Ранее власти Греции подтвердили, что в пожарах погибли 49 человек. При этом не исключается, что это количество может возрасти, поскольку пожарные и спасатели не могут добраться до некоторых очагов возгорания.
Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку
Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны
ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Курс манат/доллар на 25 июля - 1,7 манат/$1
ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%
Таможенники Азербайджана изъяли 49 кг опиума при попытке перевозки из Ирана в Европу
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений