Президент Венесуэлы намерен развивать военное сотрудничество с Россией и другими странами мира, обладающими большим военным потенциалом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался за расширение военного сотрудничества с ведущими державами мира, в том числе и с Россией.
"Мы с большей силой должны восстанавливать военное сотрудничество с мировыми военными державами: с Россией, Китаем, дружественными странами, имеющими большой военный потенциал , с Турцией, Ираном для того, чтобы завершить формирование морской, подводной, противоракетной обороны в венесуэльских территориальных водах", - цитируют венесуэльские СМИ слова Н.Мадуро, сказанные в городе Маракайбо на праздновании Дня военно-морских сил Венесуэлы.
Венесуэльский президент отметил, что "агрессивное поведение и угрозы (иностранных держав) делают нас лишь сильнее".
По словам Н.Мадуро, страна должна стремиться к политической, экономической стабильности. "Рано или поздно мы этого достигнем, потому что мы решительны в том, чтобы быть свободными, суверенными и независимыми во веки веков", - отметил президент Венесуэлы.
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