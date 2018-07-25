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Дальнее зарубежье 25.07.2018 15:38

Президент Венесуэлы намерен развивать военное сотрудничество с Россией и другими странами мира, обладающими большим военным потенциалом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался за расширение военного сотрудничества с ведущими державами мира, в том числе и с Россией.

"Мы с большей силой должны восстанавливать военное сотрудничество с мировыми военными державами: с Россией, Китаем, дружественными странами, имеющими большой военный потенциал , с Турцией, Ираном для того, чтобы завершить формирование морской, подводной, противоракетной обороны в венесуэльских территориальных водах", - цитируют венесуэльские СМИ слова Н.Мадуро, сказанные в городе Маракайбо на праздновании Дня военно-морских сил Венесуэлы.

Венесуэльский президент отметил, что "агрессивное поведение и угрозы (иностранных держав) делают нас лишь сильнее".

По словам Н.Мадуро, страна должна стремиться к политической, экономической стабильности. "Рано или поздно мы этого достигнем, потому что мы решительны в том, чтобы быть свободными, суверенными и независимыми во веки веков", - отметил президент Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, ВОЕНСОТРУДНИЧЕСТВО, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]