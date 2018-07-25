Банк МБА-Грузия преобразуется в небанковскую организацию

Национальный банк Грузии упразднил лицензию АО "МБА-Грузия" (дочерняя структура Международного банка Азербайджана, МБА) на осуществление банковской деятельности в связи с решением, принятым собранием акционеров АО о преобразовании его в организацию, которая будет осуществлять небанковскую деятельность, сообщил Национальный банк Грузии.

"Соответственно, банк перешел в режим ликвидации, в процессе которого АО будет преобразовано в общество небанковской деятельности", - говорится в сообщении.

По оценке Нацбанка Грузии, в процессе ликвидации будут полностью удовлетворены требования оставшихся кредиторов банка, в первую очередь владельцев депозитов.

Согласно финансовой отчетности АО "МБА-Грузия", на 1 июля 2018 года активы банка составляли 56 млн лари ($22,9 млн по текущему курсу), что на 28,4% меньше, чем на начало года, в том числе кредитный портфель за 6 месяцев уменьшился на 47,8%, до 13 млн лари. Обязательства банка снизились в 2,1 раза, до 18,6 млн лари, депозиты клиентов сократились в 13 раз, до 1,3 млн лари. Собственный капитал равнялся 37,4 млн лари (снижение на 3,1%). В первом полугодии текущего года банк получил чистую прибыль в размере 1,3 млн лари - на 35,1% больше, чем в январе-июне 2017 года.

Как сообщалось, акционеры МБА в середине марта 2018 года принял решение о ликвидации дочерних структур в России и Грузии - "МБА-Москва" и "МБА-Грузия".

Банк "МБА-Грузия" был учрежден в 2007 году. Согласно последней финотчетности, в настоящее время 100%-ным акционером банка является Международный банк Азербайджана.