Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9944 RUR   0.0271 GBR   2.2444 TRY   0.3542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.30 Brent   73.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 39° Завтра 24° 34° 28 Июл 24° 36° 29 Июл 26° 36°

Дальнее зарубежье 26.07.2018 17:17

Лидеры БРИКС в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам работы за 10 лет

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в четверг приняли Йоханнесбургскую декларацию.

Документ подводит итоги работы БРИКС за десять лет и отражает консолидированные подходы стран, входящих в объединение, к ключевым международным проблемам и вопросам дальнейшего развития БРИКС на перспективу, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг в присутствии лидеров стран БРИКС был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве в области водных ресурсов и межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также меморандум о партнерстве в области региональной авиации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮАР, БРИКС, ЛИДЕРЫ, ДЕКЛАРАЦИЯ


Похожие новости


Лидеры стран БРИКС оставили отпечатки своих ладоней для Центра всемирного наследия Главы МИД стран БРИКС видят необходимость укрепления международно-правовой базы в части кибербезопасности - Лавров Лавров поддержал усилия ЮАР в подготовке июльского саммита БРИКС в Йоханнесбурге Лидеры БРИКС обеспокоены угрозами применения военной силы против Ирана РФ и ЮАР подготовят 10 соглашений к саммиту БРИКС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]