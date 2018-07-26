Лидеры БРИКС в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам работы за 10 лет

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в четверг приняли Йоханнесбургскую декларацию.

Документ подводит итоги работы БРИКС за десять лет и отражает консолидированные подходы стран, входящих в объединение, к ключевым международным проблемам и вопросам дальнейшего развития БРИКС на перспективу, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг в присутствии лидеров стран БРИКС был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве в области водных ресурсов и межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также меморандум о партнерстве в области региональной авиации.