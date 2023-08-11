Президент ЮАР поддержал идею вступления Ирана в БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории заявил, что выступает за включение Тегерана в состав БРИКС, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

Рамафоса отметил, что заинтересован в членстве Ирана в организации, так как считает эту страну другом ЮАР.

Южноафриканский лидер также выразил надежду, что в ходе визита иранской делегации удастся подписать несколько соглашений о сотрудничестве.

Глава МИД Ирана в свою очередь сообщил, что иранский президент Ибрахим Раиси планирует приехать в ЮАР в августе на саммит БРИКС и затем осенью - для обсуждения двусторонних вопросов.

После саммита БРИКС, прошедшего летом прошлого года, Иран подал заявку на членство в организации, объединяющей Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР.

В начале июня делегация Ирана во главе с Абдоллахияном участвовала во встречах глав МИД БРИКС и "друзей БРИКС" в Кейптауне. Абдоллахиян тогда подчеркнул, что Иран, наряду с другими заинтересованными странами, может стать надежным партнером для БРИКС в будущем.

Ранее стало известно, что участники августовского саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР, обсудят возможности расширения объединения.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор подчеркнула, что уже 23 страны официально проявляли интерес к возможности присоединения к БРИКС.