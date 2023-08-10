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Регион 10.08.2023 17:47

Иран готов вернуться в ядерное соглашение, если другие стороны согласятся его выполнять

Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства, передает агентство "Мехр" заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения", - заявил он в ходе встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Агентство ИРНА отмечает, что Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы "на полях" 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой.

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Тэги: ИРАН, ЮАР, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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