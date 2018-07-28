Арестованный экс-президент Армении не имеет жалоб в связи с условиями содержания - омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян посетил в уголовно-исполнительном учреждении арестованного в минувшую пятницу второго президента республики (1998-2008 гг) Роберта Кочаряна.

"Омбудсмен встретился с Р.Кочаряном, изучил условия содержания в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр" (находится в здании Службы нацбезопасности - ИФ). Р.Кочарян не представил каких-либо недовольств в связи с отношением сотрудников учреждения", - сообщает пресс-служба защитника прав человека.

В минувшую пятницу суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Р.Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.