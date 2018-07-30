Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в I полугодии увеличились на 2,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составил 952 млн 598,2 тыс. человек, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 277,4 тыс. человек (рост на 6,1%), морским транспортом – 7,4 тыс. человек (спад на 23,7%), воздушным транспортом – 1 млн 60,9 тыс. человек (рост на 7,8%), метро – 118 млн 368,2 тыс. человек (рост на 2,3%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне перевезено 831 млн 884,3 тыс. пассажиров (рост на 1,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 799 млн 18,5 тыс. пассажиров (рост на 1,3%), такси – 32 млн 865,8 тыс. человек (рост на 2,6%).
Н.Аббасова
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