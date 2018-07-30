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Карабахский конфликт 30.07.2018 17:15

Служба сына премьера Армении в Карабахе доказывает отсутствие у Еревана намерений решить конфликт – министр обороны Азербайджана

Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов принял в понедельник в Баку специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

«Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании конфликта», - передает слова З.Гасанов пресс-служба оборонного ведомства со встречи.

Министр подчеркнул, что заявления нового руководства Армении, содержащие военную риторику, направленную против Азербайджана, в частности, отправка премьер-министром и министром обороны своих сыновей на прохождение военной службы на оккупированных территориях Азербайджана являются доказательством того, что и эта власть не заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

«Для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей оккупационной армии из наших земель»,- отметил З.Гасанов.

Т.Клаар, в свою очередь, отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе. Он выразил надежду, что политика, проводимая в настоящее время новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направлена на мирное урегулирование конфликта.

«ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении»,- отметил Т.Клаар.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]