Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана - РФ

Российская сторона готова продолжать оказывать всяческое содействие по нормализации ситуации в Карабахе, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески способствовать", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Нагорному Карабаху.
"Должна быть выработана поэтапная "дорожная карта" интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии российского миротворческого контингента", - отметил он.
Полянский подчеркнул, что "абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле".
Он также сказал, что "РФ продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе".
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