Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров

Российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, но в связи с изменением ситуации там предстоит определить в диалоге с партнерами, как поступать в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской Республики. И конечно, сейчас, особенно после этих, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация изменилась кардинальным образом", - сказал Путин журналистам в пятницу в Бишкеке.

"Но формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Но это в процессе переговоров мы решим", - отметил он.