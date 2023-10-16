Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что свернут один временный наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Карабахе (Аскеранском районе).
Всего с 19 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.
Забастовка на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии возобновится в четверг
РФ и Венесуэла обсуждают сотрудничество в газовой отрасли, есть юридические вопросы
"КазТрансОйл" поставил в Германию почти 590 тыс. тонн нефти за 9 месяцев 2023 года
Датская Novo Nordisk покупает препарат от неконтролируемой гипертонии за сумму до $1,3 млрд
Катарский шейх отказался от покупки «Манчестер Юнайтед»
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Италия одобрила бюджет объемом 24 млрд евро, включающий меры поддержки домохозяйств
Руководитель израильской спецслужбы признал упущения, которые привели к резкой эскалации конфликта с палестинцами
Глава МИД Турции обсудил с руководителем ХАМАС освобождение пленных израильтян
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире