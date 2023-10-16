Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что свернут один временный наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Карабахе (Аскеранском районе). Всего с 19 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».