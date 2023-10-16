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Карабах 16.10.2023 22:29

Минобороны РФ: свернут еще один российский наблюдательный пост в Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что свернут один временный наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Карабахе (Аскеранском районе).

Всего с 19 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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