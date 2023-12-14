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Карабах 14.12.2023 21:47

Азербайджанские военные и РМК обсудили вопросы совместного разминирования в Карабахе

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана обсудили с азербайджанскими военными вопросы гуманитарного разминирования, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Проведены переговоры командования РМК с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и инженерных войск ВС Азербайджана по вопросам согласования совместного гуманитарного разминирования местности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российским миротворческим контингентом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения".

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Тэги: КАРАБАХ, РОССИЯ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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