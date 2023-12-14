Азербайджанские военные и РМК обсудили вопросы совместного разминирования в Карабахе

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана обсудили с азербайджанскими военными вопросы гуманитарного разминирования, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Проведены переговоры командования РМК с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и инженерных войск ВС Азербайджана по вопросам согласования совместного гуманитарного разминирования местности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что российским миротворческим контингентом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения". Отдел новостей

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