Азербайджанские военные и РМК обсудили вопросы совместного разминирования в Карабахе

Российские миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана обсудили с азербайджанскими военными вопросы гуманитарного разминирования, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Проведены переговоры командования РМК с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и инженерных войск ВС Азербайджана по вопросам согласования совместного гуманитарного разминирования местности", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что российским миротворческим контингентом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения".
Отдел новостей
Latvenergo в 2024-2026 гг будет приобретать СПГ у Equinor
JPMorgan ухудшил рекомендацию и прогноз цены для акций BP
Агдамский «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы
Госагентство ОМС в январе-ноябре выплатило частным медучреждениям 211 млн манатов
МВД Азербайджана в январе-ноябре изъяло наркотических средств на 270 млн манатов
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Военные Мьянмы и повстанцы при посредничестве КНР договорились о прекращении огня
В США создано управление по развертыванию новых МБР
Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank присоединился к «Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин»
Azer Turk Bank - один из ведущих банков Азербайджана по внедрению инноваций в сфере финансовых технологий
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире