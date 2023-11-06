РМК завершил отправку вооружения из Карабаха на ремонт в Россию

Российские военные сообщили, что завершена отправка вооружения российского миротворческого контингента (РМК) из Карабахского экономического района Азербайджана в РФ на ремонт.
"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.
"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
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