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Регион 15.01.2024 15:36

Министры обороны России и Ирана обсудили военно-техническое сотрудничество, региональную безопасность

Военное, военно-техническое сотрудничество и региональная безопасность обсуждались в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Ирана Мохаммадом Аштиани, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - сказано в сообщении.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - заявили в Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны РФ говорится: "Проведенный телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами".

В сентябре прошлого года Шойгу заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог развивается особенно интенсивно.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНОБОРОНЫ


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