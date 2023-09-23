Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в субботу в Карабахе, ранен военнослужащий вооружённых сил (ВС) Азербайджана, сообщает Минобороны России. "Командованием российского миротворческого контингента находится во взаимодействии с азербайджанской стороной, по данному факту проводится разбирательство", - информирует ведомство. Отдел новостей

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