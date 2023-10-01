Минобороны РФ: армянские НВФ в Карабахе сдали более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия

Министерство обороны России сообщило, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана в рамках процесса разоружения сдали 45 единиц бронетехники и почти 6 тыс. единиц стрелкового оружия.
По данным Минобороны РФ, на 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов.
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