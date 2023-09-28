Минобороны РФ опубликовало новые данные по разоружению армянских военных в Карабахе

Минобороны РФ опубликовало новые данные по вооружению и военной техники, сданному армянскими формированиями в Карабахе в рамках договоренностей о разоружении под контролем российских миротворцев.

"На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 млн боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

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