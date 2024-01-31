РФ и Украина провели обмен пленными в формате 195 на 195

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.
Как сообщили в военном ведомстве, в среду в результате переговорного процесса возвращены 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
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