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Регион 31.01.2024 16:51

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 195 на 195

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

Как сообщили в военном ведомстве, в среду в результате переговорного процесса возвращены 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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