РФ и Украина провели обмен пленными в формате 195 на 195

Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 195 человек, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ. Как сообщили в военном ведомстве, в среду в результате переговорного процесса возвращены 195 российских военнослужащих. "Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

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