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Внешняя политика 10.10.2023 12:45

В Баку вошли два российских военных корабля

Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли во вторник в Баку, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«10 октября два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что экипажи кораблей были встречены представителями ВМС Азербайджана.

«В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВМФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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