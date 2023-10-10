В Баку вошли два российских военных корабля

Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли во вторник в Баку, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«10 октября два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что экипажи кораблей были встречены представителями ВМС Азербайджана.
«В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний», - добавили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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