В Баку вошли два российских военных корабля

Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли во вторник в Баку, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«10 октября два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что экипажи кораблей были встречены представителями ВМС Азербайджана.

«В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов