Российский миротворец погиб в результате ДТП в Карабахе, двое - получили травмы

Один российский миротворец погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"11 декабря 2023 г. в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", - говорится в сообщении.

"При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение", - информирует Минобороны.