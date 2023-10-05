Россия призывает Баку проявить милосердие к сепаратистам в Карабахе

Москва призвала Баку проявить милосердие к бывшим т.н. "руководителям" сепаратистов в Карабахе, в том числе Рубену Варданяну, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На вопрос модератора Валдайского клуба, может ли РФ призвать азербайджанское руководство проявить милосердие к этим лицам, Путин ответил: "Мы всегда это делали, и сейчас это делаем".
"Я не хочу вдаваться в особые детали, но я так понимаю, что их особо и в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить в данном случае из, когда все вопросы территориального характера решены для Азербайджана, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера", - подчеркнул Путин.
Касаясь численности армян, оставшихся в Карабахе, Путин сказал: "Там и армян-то уже не осталось, все ушли, вы же знаете, что все ушли, там просто нет армян. Может быть, тысяча-полторы, и все. Там просто никого нет".
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