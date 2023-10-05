Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.017 GBR   2.0665 TRY   0.0617

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 84.22 -5.01 Brent 85.81 -5.11

Внешняя политика 05.10.2023 20:40

Россия призывает Баку проявить милосердие к сепаратистам в Карабахе

Москва призвала Баку проявить милосердие к бывшим т.н. "руководителям" сепаратистов в Карабахе, в том числе Рубену Варданяну, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На вопрос модератора Валдайского клуба, может ли РФ призвать азербайджанское руководство проявить милосердие к этим лицам, Путин ответил: "Мы всегда это делали, и сейчас это делаем".

"Я не хочу вдаваться в особые детали, но я так понимаю, что их особо и в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить в данном случае из, когда все вопросы территориального характера решены для Азербайджана, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера", - подчеркнул Путин.

Касаясь численности армян, оставшихся в Карабахе, Путин сказал: "Там и армян-то уже не осталось, все ушли, вы же знаете, что все ушли, там просто нет армян. Может быть, тысяча-полторы, и все. Там просто никого нет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России Баку предложил Москве на двусторонней основе договариваться о статусе миротворцев РФ в Карабахе, Ереван дал согласие - Путин Путин обвиняет США в попытках подменить международное право колониальным мышлением Песков: даты визита Путина в Китай согласованы Точной даты телефонного разговора Путина и Эрдогана нет, но при необходимости этот разговор можно быстро согласовать - Песков Алиев и Путин провели телефонный разговор Путин заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре Путин намерен проинформировать Ван И о ситуации в Карабахе В сфере ВТС у России и КНДР есть перспективы - Путин Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az