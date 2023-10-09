РМК выставили в Карабахе 25 сторожевых постов для охраны вооружения, изъятого у армянских НВФ

Российские миротворцы выставили 25 сторожевых постов для охраны складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахе в рамках разоружения, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Охрана складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой (...) осуществляется в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), из них - 14 совместно с азербайджанской стороной", - говорится в документе.