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Регион 30.07.2018 20:59

Москва, Анкара, Тегеран оказывают содействие в запуске конституционной реформы в Сирии - Лаврентьев

Россия, Турция и Иран пытаются оказать содействие спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре в деле формирования конституционной комиссии для Сирии и запуска конституционной реформы в этой стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы со своей стороны, как три страны гаранта, стараемся оказать всемерное содействие Стефану де Мистуре в запуске конституционной реформы",- сказал А.Лаврентьев журналистам в понедельник.

"Основное внимание сейчас уделяется вопросам конституционной реформы", - сказал А.Лаврентьев.

"Как вы помните, 31 января именно здесь, в Сочи, был проведен конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение сформировать конституционную комиссию для продвижения процесса конституционной реформы", - добавил он.

"Прошло уже шесть месяцев. Мы приближаемся к тому моменту, когда будут какие-то позитивные подвижки в этом вопросе. Около 1,5 месяцев назад сирийское правительство предоставило свой список кандидатов конституционную комиссию. Буквально пару недель назад такой же список был предоставлен оппозицией. Сейчас идет обсуждение вопроса о третьей достаточно важной группе представителей от сирийского гражданского общества", - сообщил А.Лаврентьев.

"После этого согласуем вопросы процедурные, организационные о том, как будет проходить работа непосредственного конституционной комиссии", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]