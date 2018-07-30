Москва, Анкара, Тегеран оказывают содействие в запуске конституционной реформы в Сирии - Лаврентьев

Россия, Турция и Иран пытаются оказать содействие спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре в деле формирования конституционной комиссии для Сирии и запуска конституционной реформы в этой стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы со своей стороны, как три страны гаранта, стараемся оказать всемерное содействие Стефану де Мистуре в запуске конституционной реформы",- сказал А.Лаврентьев журналистам в понедельник.
"Основное внимание сейчас уделяется вопросам конституционной реформы", - сказал А.Лаврентьев.
"Как вы помните, 31 января именно здесь, в Сочи, был проведен конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение сформировать конституционную комиссию для продвижения процесса конституционной реформы", - добавил он.
"Прошло уже шесть месяцев. Мы приближаемся к тому моменту, когда будут какие-то позитивные подвижки в этом вопросе. Около 1,5 месяцев назад сирийское правительство предоставило свой список кандидатов конституционную комиссию. Буквально пару недель назад такой же список был предоставлен оппозицией. Сейчас идет обсуждение вопроса о третьей достаточно важной группе представителей от сирийского гражданского общества", - сообщил А.Лаврентьев.
"После этого согласуем вопросы процедурные, организационные о том, как будет проходить работа непосредственного конституционной комиссии", - сказал он.
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