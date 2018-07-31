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Дальнее зарубежье 31.07.2018 10:10

Эксперты ООН считают ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские

Йеменские повстанцы-хуситы продолжают получать ракеты и беспилотники, характеристики которых сходны с ракетами и беспилотниками иранского производства, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленном для Совета безопасности Всемирной организации, сообщают СМИ.

"Несмотря на введенное оружейное эмбарго, хуситы продолжают получать доступ к баллистическим ракетам и беспилотным летальным аппаратам, чтобы продолжать и даже интенсифицировать кампанию обстрела целей в Саудовской Аравии", - говорится документе со ссылкой на результаты анализа обломков ракет, выпущенных повстанцами по территории Саудовской Аравии.

При этом в докладе отмечается, что ракеты и беспилотники "имеют характеристики сходные с оружейными системами, производимыми Исламской Республикой Иран".

Эксперты "с большой долей вероятности" заявили, что, скорее всего, ракеты и беспилотники поставляются хуситам по частям и собираются уже на контролируемой ими территории Йемена.

Иран последовательно отвергает обвинения в поставках вооружений хуситам.

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, ИРАН, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]