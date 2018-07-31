Эксперты ООН считают ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские

Йеменские повстанцы-хуситы продолжают получать ракеты и беспилотники, характеристики которых сходны с ракетами и беспилотниками иранского производства, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленном для Совета безопасности Всемирной организации, сообщают СМИ.
"Несмотря на введенное оружейное эмбарго, хуситы продолжают получать доступ к баллистическим ракетам и беспилотным летальным аппаратам, чтобы продолжать и даже интенсифицировать кампанию обстрела целей в Саудовской Аравии", - говорится документе со ссылкой на результаты анализа обломков ракет, выпущенных повстанцами по территории Саудовской Аравии.
При этом в докладе отмечается, что ракеты и беспилотники "имеют характеристики сходные с оружейными системами, производимыми Исламской Республикой Иран".
Эксперты "с большой долей вероятности" заявили, что, скорее всего, ракеты и беспилотники поставляются хуситам по частям и собираются уже на контролируемой ими территории Йемена.
Иран последовательно отвергает обвинения в поставках вооружений хуситам.
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