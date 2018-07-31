РФ и Япония договорились активно взаимодействовать по вопросу ядерного разоружения КНДР - японский министр обороны

Москва и Токио будут активно сотрудничать по денуклеаризации Северной Кореи, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Мы определились, что наша общая цель заключается в ядерном разоружении Северной Кореи, и согласились активно сотрудничать по этому вопросу", - сказал И.Онодэра после переговоров в Москве глав МИД и Минобороны РФ и Японии.