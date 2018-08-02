Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе подала в отставку

Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе в четверг подала в отставку с должности по состоянию здоровья.

"В своем заявлении Н.Гвенетадзе объясняет причину своей отставки состоянием здоровья. Ей предстоит пройти многомесячный курс лечения", - сообщает пресс-служба Верховного суда Грузии.

Должность председателя Верховного суда Н.Гвенетадзе занимала с марта 2015 года.