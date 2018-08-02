Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9802 RUR   0.027 GBR   2.2273 TRY   0.3411

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.66 Brent   72.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 33° Завтра 25° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 24° 31°

Регион 02.08.2018 14:12

Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе подала в отставку

Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе в четверг подала в отставку с должности по состоянию здоровья.

"В своем заявлении Н.Гвенетадзе объясняет причину своей отставки состоянием здоровья. Ей предстоит пройти многомесячный курс лечения", - сообщает пресс-служба Верховного суда Грузии.

Должность председателя Верховного суда Н.Гвенетадзе занимала с марта 2015 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СУД, ОТСТАВКА


Похожие новости


Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы Суд в Грузии приговорил экс-министра обороны страны Бачо Ахалая к девяти годам лишения свободы по делу о смерти полковника Тетрадзе Саакашвили намерен продолжать бороться с коррупцией и олигархами в Украине и Грузии Суд в Тбилиси приговорил к девяти годам тюрьмы священника, признанного виновным в попытке убийства секретаря патриарха На процессе по делу Саакашвили ему припомнили траты на выписанную из Германии массажистку Тбилисский суд принял к производству иск бизнесмена к телекомпании "Рустави 2"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]