Конституционный суд Грузии усмотрел в зарубежных визитах президента Зурабишвили нарушение Конституции страны

Конституционный суд Грузии признал нарушением Конституции визиты президента Саломе Зурабишвили в европейские столицы в августе-сентябре 2023 года без ведома правительства Грузии.

Таким образом, суд удовлетворил иск правящей партии "Грузинская мечта".

Согласно Конституции Грузии, осуществление внутренней и внешней политики является прерогативой правительства.

Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что после решения Конституционного суда о нарушении президентом Конституции страны в парламенте начнется процедура импичмента Зурабишвили. При этом Кобахидзе отметил, что импичмент президенту, скорее всего, не будет исполнен, так как для этого правящей партии недостаточно голосов депутатов в парламенте. "При голосовании в парламенте мы можем набрать немногим более 80 голосов при необходимых 100. Оппозиция в парламенте утверждает, что не поддержит импичмент. Несмотря на это, мы поставим вопрос на голосование, так как президент нарушила Конституцию и закрывать на это глаза нельзя", - сказал Кобахидзе.