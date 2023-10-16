Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7893 RUR   0.0174 GBR   2.067 TRY   0.0611

Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

Регион 16.10.2023 19:03

Конституционный суд Грузии усмотрел в зарубежных визитах президента Зурабишвили нарушение Конституции страны

Конституционный суд Грузии признал нарушением Конституции визиты президента Саломе Зурабишвили в европейские столицы в августе-сентябре 2023 года без ведома правительства Грузии.

Таким образом, суд удовлетворил иск правящей партии "Грузинская мечта".

Согласно Конституции Грузии, осуществление внутренней и внешней политики является прерогативой правительства.

Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что после решения Конституционного суда о нарушении президентом Конституции страны в парламенте начнется процедура импичмента Зурабишвили. При этом Кобахидзе отметил, что импичмент президенту, скорее всего, не будет исполнен, так как для этого правящей партии недостаточно голосов депутатов в парламенте. "При голосовании в парламенте мы можем набрать немногим более 80 голосов при необходимых 100. Оппозиция в парламенте утверждает, что не поддержит импичмент. Несмотря на это, мы поставим вопрос на голосование, так как президент нарушила Конституцию и закрывать на это глаза нельзя", - сказал Кобахидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУД, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


Алиев: у Баку и Тбилиси имеются очень большие планы в сферах энергетики и транспорта Азербайджан готов направить своих представителей в Грузию для переговоров с Арменией по нормализации отношений, если будет согласие Еревана - Алиев Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создаст новую политическую реальность на Южном Кавказе - Алиев Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию Зурабишвили на фоне начала процедуры импичмента против нее встретилась с Макроном в Париже Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что поддерживает решение о начале процедуры импичмента президенту Правящая партия «Грузинская мечта» планирует объявить импичмент президенту из-за несогласованного турне по Европе В правящей партии Грузии обвинили президента в нарушении Конституции в связи с несогласованным визитом в Германию Зурабишвили предлагает автоматически возвращать грузинское гражданство выходцам из Грузии Президент Грузии призвала европарламентариев предоставить стране статус кандидата в члены ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az