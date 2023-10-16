Конституционный суд Грузии усмотрел в зарубежных визитах президента Зурабишвили нарушение Конституции страны

Конституционный суд Грузии признал нарушением Конституции визиты президента Саломе Зурабишвили в европейские столицы в августе-сентябре 2023 года без ведома правительства Грузии.
Таким образом, суд удовлетворил иск правящей партии "Грузинская мечта".
Согласно Конституции Грузии, осуществление внутренней и внешней политики является прерогативой правительства.
Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что после решения Конституционного суда о нарушении президентом Конституции страны в парламенте начнется процедура импичмента Зурабишвили. При этом Кобахидзе отметил, что импичмент президенту, скорее всего, не будет исполнен, так как для этого правящей партии недостаточно голосов депутатов в парламенте. "При голосовании в парламенте мы можем набрать немногим более 80 голосов при необходимых 100. Оппозиция в парламенте утверждает, что не поддержит импичмент. Несмотря на это, мы поставим вопрос на голосование, так как президент нарушила Конституцию и закрывать на это глаза нельзя", - сказал Кобахидзе.
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