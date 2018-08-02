Глава МИД Ирана не видит смысла во встрече с Помпео во время поездки в Сингапур

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в четверг в интервью агентству ИРНА в Сингапуре, что не планирует проводить в этой стране переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, подчеркнув, что для переговоров с США нужны веские основания.

"Встреча просто ради самого факта ее проведения не имеет смысла", - сказал министр. Он пояснил, что переговоры могут пройти когда-то в будущем, но для этого "США должны показать, что встреча может привести к каким-то договоренностям, которые будут в дальнейшем подкреплены", - сказал он.

Министр добавил, что стратегии давления и диалога в отношении Ирана не совместимы, подчеркнув, что заявления президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу "ближе к пропаганде, чем к политическому шагу".

По данным СМИ, в среду госсекретарь Майк Помпео также заявлял, что не планирует встречу с главой МИД Ирана во время министерского саммита в Сингапуре.

"Иран не является участником каких-либо многосторонних встреч, поэтому планов какого-либо взаимодействия с Ираном нет", - заявлял представитель госдепа.

30 июля Д.Трамп на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил: "Конечно, я бы встретился с (представителями - ИФ) Ирана, если они захотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас к этому", - и заверил, что сам он готов к встрече "в любое время", эта возможная встреча пройдет не из-за "силы или слабости США", а "потому что, я думаю, это нужная вещь".