Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 1,9706 манат/1EUR (2 августа - 1,9802 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 августа установил 0,0268 манат/1RUB (2 августа - 0,027 манат/1RUB).
А.Азизов
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