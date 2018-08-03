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Дальнее зарубежье 03.08.2018 14:45

В Идлиб из Кунейтры переместились более 9 тыс боевиков - МИД РФ

Более девяти тысяч боевиков переместились в Идлиб из Кунейтры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всего в зону деэскалации в Идлиб из Кунейтры выехало более девяти тысяч человек", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.

"В самом Идлибе главари некоторых группировок наводят мосты с центром примирения враждующих сторон, зондируя условия возможного замирения с властями", - добавила она.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]