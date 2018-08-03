В Идлиб из Кунейтры переместились более 9 тыс боевиков - МИД РФ

Более девяти тысяч боевиков переместились в Идлиб из Кунейтры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всего в зону деэскалации в Идлиб из Кунейтры выехало более девяти тысяч человек", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.

"В самом Идлибе главари некоторых группировок наводят мосты с центром примирения враждующих сторон, зондируя условия возможного замирения с властями", - добавила она.