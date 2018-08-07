Потенциальный конфликт с участием России может быть спровоцирован принятием Грузии в НАТО - Медведев

Принятие Грузии в НАТО может спровоцировать потенциальный конфликт с участием России, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжёлым последствиям", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Так он ответил на вопрос, может ли возникнуть потенциальный конфликт с участием России в случае, если Грузию примут в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

"Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет всё-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", - сказал Д.Медведев.

По словам российского премьера, "расширение НАТО - это безусловная угроза Российской Федерации". "И это безусловный вызов", - сказал он.

Касаясь намерения принять Грузию в НАТО, Д.Медведев сказал: "Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определённое напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории или, с нашей точки зрения, государства, как свои".

Премьер-министр обратил внимание на то, что страну с неурегулированным территориальным конфликтом намерены принять в военный блок.

"Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо", - отметит Д.Медведев.

При этом, по словам российского премьера, это может быть и дипломатической уловкой, "типа "мы вас примем, не волнуйтесь", но на самом деле ничего не произойдет. "Пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят ещё по сторонам, ещё чего-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс. Можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как, улучшит ситуацию в мире?" - задал он вопрос.

Д.Медведев напомнил о том, как был разрушен Советский Союз и Варшавский Договор, но при этом сохранился блок НАТО, который со всех сторон пытается окружить Российскую Федерацию.

"Дело не в том, нравится кому-то политическое руководство России или не нравится, дело не в каких-то идеологических принципах или разнице в ценностях, а дело в простых вещах, совершенно очевидных для любого обычного человека", - сказал премьер-министр.

Несмотря на то, что сейчас нет, как во время Варшавского договора, двух блоков, находящихся в конфликте, отметил Д.Медведев, НАТО продолжает действовать. "И НАТО не просто продолжает существовать, оно расширяется и всё большее количество стран пытается вовлекать в Североатлантический альянс", - сказал он.

Россия не может относиться в этому равнодушно, добавил премьер, поскольку никто не отменял ядерного паритета в мире, "никто не отменял того, что для военачальников крайне важно понимать соотношение между стратегическими ядерными силами различных государств".

"А государства НАТО, что бы там ни говорили наши коллеги из этого альянса, всё равно рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника. И совершенно очевидно, что их военные возможности, включая ядерную триаду, нацелены на Российскую Федерацию. Это, к сожалению, факт", - подчеркнул Д.Медведев.

Россия в этой ситуации должна понимать, что может противопоставить.

"И когда кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься - а количество стран, которые входят в НАТО, всё увеличивается и увеличивается, - это нас не может не беспокоить. Потому что в данном случае уже речь идёт не только о стратегических ядерных силах, но уже и о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам Российской Федерации приобретает качество стратегического ядерного оружия, а также о неядерных средствах, которые в настоящий момент, с учётом того, что они носят высокоточный характер, способны причинить колоссальный ущерб", - объяснил глава правительства.