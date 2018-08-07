Москва не будет возражать против восстановления дипотношений с Тбилиси, если в Грузии будут к этому готовы - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев не считает, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии навсегда закрыло путь к нормализации отношений РФ и Грузии.

"Я думаю, что это тоже не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией. Я напомню - там сейчас другое правительство. И если говорить о карьере Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии. С новым руководством (безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность) мы готовы выстраивать отношения", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Коммерсант", приуроченном к десятилетию грузино-югоосетинского конфликта.

Глава правительства подчеркнул: "Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем".

Премьер отметил, что "за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать".

"В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси", - подчеркнул он.