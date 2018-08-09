ЛиАЗ рассчитывает на заключение контрактов по поставкам автобусов в Азербайджан

Российский Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ, входит в «Группу ГАЗ») рассчитывает начать поставки автобусов в Азербайджан, сообщил директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.

«С 11 по 13 июня в Баку проходила транспортная выставка, по результатам которой мы ожидаем подписание нескольких контрактов на поставку автобусов в Азербайджан», - отметил Н.Одинцов в интервью порталу mosreg.ru.

По его словам, ЛиАЗ ежегодно выпускает порядка 2,5 тыс. автобусов. При этом порядка 10% продукции завода экспортируется в страны СНГ, прежде всего, в Казахстан.

«В прошлом году мы выиграли большой тендер на поставку порядка 300 автобусов для Алматы. Для них был разработан специальный дизайн. В этом году продолжим сотрудничество со странами СНГ. Кроме того, есть определенные планы на поставку в Восточную Европу, мы сертифицировали автобус уровня Евро-6», -отметил Н.Одинцов.

Ранее Бакинское Транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана объявило на планах по закупке в 2018 году 300 пассажирских автобусов. В этой связи БТА объявил тендер на выбор поставщика. Тендерная процедура состоится 17 сентября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о выделении БТА из госбюджета 47 млн 924 тыс. манатов на обновление автобусного парка Баку и покупку 300 автобусов.

Ликинский автобусный завод - производитель автобусов среднего, большого и особо большого класса, расположенный в Ликино-Дулёво Московской области. С 2005 года входит в состав «Группы ГАЗ».

Н.Аббасова