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09.08.2018 12:29

Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества

9 августа с.г. в информационном агентстве «Интерфакс-Азербайджан» состоялась встреча главного редактора агентства Анара Азизова и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентина Денисова. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества информационного агентства и Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).

Валентин Денисов вручил Анару Азизову Благодарственное письмо представительства Россотрудничества в Азербайджане за большую работу по освещению Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Как известно, информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан» вместе с информационным агентством «Sputnik Азербайджан» выступили в 2018 году в качестве информационных партнеров Олимпиады.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]