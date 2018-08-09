Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества

9 августа с.г. в информационном агентстве «Интерфакс-Азербайджан» состоялась встреча главного редактора агентства Анара Азизова и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентина Денисова. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества информационного агентства и Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).
Валентин Денисов вручил Анару Азизову Благодарственное письмо представительства Россотрудничества в Азербайджане за большую работу по освещению Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Как известно, информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан» вместе с информационным агентством «Sputnik Азербайджан» выступили в 2018 году в качестве информационных партнеров Олимпиады.
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