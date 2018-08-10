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10.08.2018 14:47

Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club

В рамках Caspian European Club 29 августа 2018 года пройдет бизнес-форум с участием Председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики Заур Алиев. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, данная встреча организована по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики и инициирована по результатам обсуждений проблем и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club

Он добавил, что на бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Клуба по вопросам, касающихся области обязательного медицинского страхования. Тельман Алиев отметил, что в рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

«Со своей стороны хочу отметить, что Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики и Заур Алиев лично активно участвуют в диалоге бизнес-власть и оперативно реагируют на все просьбы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», - завершил Тельман Алиев.

На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/registration/item/340-business-forum-29-08-2018

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]