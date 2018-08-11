Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 23° 31° 13 Авг 23° 28° 14 Авг 22° 27°

СНГ 11.08.2018 17:50

В самолет с возвращавшимися из Болгарии российскими туристами попала молния

Молния повредила крыло "Боинга" с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского Бургаса, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Внуково".

"Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния. После приземления он попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, авиатехники сразу обратили внимание на характерные следы, которые молния оставила на крыле самолета. "Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки. Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации", - сказал источник.

Самолет выполнял рейс из болгарского Бургаса. На его борту были в основном туристы, возвращавшиеся с отдыха домой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений - Путин Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о стремлении восстановить диалог с Россией Президент Болгарии надеется на прямые поставки российского газа через Черное море Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей Президент Болгарии планирует 21-22 мая посетить Россию - агентство Bulgaria Air вернулась к работе в рамках расписания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]