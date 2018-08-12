Очередная попытка атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) была предпринята боевиками в Сирии в воскресенье.

"За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" было обнаружено два БПЛА, запущенных в направлении авиабазы с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиями", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, "штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы". "Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - сказал генерал.

Накануне он сообщил, что на подлёте к авиабазе "Хмеймим" зенитными средствами был сбит ударный беспилотник боевиков. Он также летел

с территории Идлибской зоны деэскалации.

Согласно официальной статистике, с начала текущего года боевики десять раз пытались атаковать "Хмеймим" с помощью БПЛА.

В минувшую пятницу А.Цыганков сообщил, что в районе авиабазы "Хмеймим" уничтожены два беспилотника.

Днём ранее А.Цыганков сообщил об уничтожении беспилотника, который также был запущен с территории на севере Латакии.

Кроме того, об уничтожении беспилотника А.Цыганков сообщал 28 июля.

22 июля представитель авиабазы сообщал, что беспилотники неизвестной принадлежности дважды атаковали российскую базу "Хмеймим", обе цели были уничтожены.

1 июля российские военные сообщили, что 30 июня штатные средства ПВО сбили группу дронов на удалении от базы. До этого беспилотники боевиков были сбиты 24 апреля и 21 мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

Оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме "Хмеймим", поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.