Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 августа ЦБА установил на уровне 1,933 манат/1EUR (10 августа - 1,958 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 августа установил 0,0247 манат/1RUB (10 августа - 0,0255 манат/1RUB).

А.Азизов