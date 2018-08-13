Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 27° Завтра 22° 27° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Регион 13.08.2018 14:30

Для Азербайджана подписание конвенции по статусу Каспия открывает возможности для ведения переговоров с Ираном и Туркменистаном – политолог

Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря сужает границы разногласий между странами «каспийской пятерки», заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

«Я полагаю, что от принятия конвенции по Каспию, выигрывают все. Наличие правовой базы для переговоров - это важный фактор. Она сужает границы разногласий, что очень важно»,- сказал Р.Мусабеков агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его мнению, подписанный главами Прикаспийских государств документ приемлем для официального Баку.

«В принципе, определена правовая база, которая для Азербайджана приемлема. На этой базе Азербайджан уже может конкретно вести переговоры и с Туркменистаном, и с Ираном по размежеванию секторов на Каспии. Это плюс. Но это не означает, что все проблемы решены автоматически. Нет, автоматически ничего не бывает. Но есть основа для проведения дальнейших переговоров»,- отметил Р.Мусабеков.

«Другой разговор, насколько умело можно будет осуществлять дальнейшие переговоры с Туркменистаном и Ираном, чтобы конкретные предметы спора, нашли бы свое разрешение», - добавил он.

Политолог добавил, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества в Каспийском море со всеми странами «пятерки». «Мы заинтересованы, чтобы тут было судоходство, чтобы развивался туризм, мы заинтересованы, чтобы было больше сотрудничества, в том числе, и в рамках нефтегазовых проектов», - отметил политолог.

По его мнению, Азербайджан в качестве заметного игрока может участвовать в различных нефтегазовых проектах во всех секторах Каспийского моря. «Азербайджан располагает самым большим специализированным флотом и плавучими установками для осуществления бурения. У нас достаточно большой опыт в этом направлении, и мы можем участвовать в проектах в секторе Туркменистана, Ирана, Казахстана и РФ. И если решены правовые вопросы, то Азербайджан может, если не в качестве оператора, то в качестве достаточно заметного игрока участвовать, брать субподряды и работать»,- подчеркнул он.

Р.Мусабеков также коснулся вопроса военного доминирования России в Каспийском море.

«Говорят, что это все (подписание конвенции – ИФ) победа Москвы, что этим военное доминирование Кремля на Каспии закреплено. А что, до этого военное доминирование России на Каспии не было реальностью? Фактически, приняв то, что не каспийские государства не могут держать военные силы на Каспии, мы как бы исключаем Каспий из военного соперничества великих держав. И нам, в целом, это военное соперничество ничего хорошего не сулило», - подчеркнул Р.Мусабеков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Конвенция о правовом статусе Каспия открывает широкие перспективы странам региона – Ильхам Алиев Назарбаев назвал конституцией Каспийского моря конвенцию, подписанную на региональном саммите Лидеры пяти прикаспийский государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия Каспийская "пятерка" подписывает документ о кооперации в новых условиях - Назарбаев Президент Азербайджана прибыл в Актау для участия в Пятом саммите прикаспийских государств После подписания конвенции о статусе Каспия предлагается создать рабочую группу по реализации ее положений - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]