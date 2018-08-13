Для Азербайджана подписание конвенции по статусу Каспия открывает возможности для ведения переговоров с Ираном и Туркменистаном – политолог

Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря сужает границы разногласий между странами «каспийской пятерки», заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

«Я полагаю, что от принятия конвенции по Каспию, выигрывают все. Наличие правовой базы для переговоров - это важный фактор. Она сужает границы разногласий, что очень важно»,- сказал Р.Мусабеков агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его мнению, подписанный главами Прикаспийских государств документ приемлем для официального Баку.

«В принципе, определена правовая база, которая для Азербайджана приемлема. На этой базе Азербайджан уже может конкретно вести переговоры и с Туркменистаном, и с Ираном по размежеванию секторов на Каспии. Это плюс. Но это не означает, что все проблемы решены автоматически. Нет, автоматически ничего не бывает. Но есть основа для проведения дальнейших переговоров»,- отметил Р.Мусабеков.

«Другой разговор, насколько умело можно будет осуществлять дальнейшие переговоры с Туркменистаном и Ираном, чтобы конкретные предметы спора, нашли бы свое разрешение», - добавил он.

Политолог добавил, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества в Каспийском море со всеми странами «пятерки». «Мы заинтересованы, чтобы тут было судоходство, чтобы развивался туризм, мы заинтересованы, чтобы было больше сотрудничества, в том числе, и в рамках нефтегазовых проектов», - отметил политолог.

По его мнению, Азербайджан в качестве заметного игрока может участвовать в различных нефтегазовых проектах во всех секторах Каспийского моря. «Азербайджан располагает самым большим специализированным флотом и плавучими установками для осуществления бурения. У нас достаточно большой опыт в этом направлении, и мы можем участвовать в проектах в секторе Туркменистана, Ирана, Казахстана и РФ. И если решены правовые вопросы, то Азербайджан может, если не в качестве оператора, то в качестве достаточно заметного игрока участвовать, брать субподряды и работать»,- подчеркнул он.

Р.Мусабеков также коснулся вопроса военного доминирования России в Каспийском море.

«Говорят, что это все (подписание конвенции – ИФ) победа Москвы, что этим военное доминирование Кремля на Каспии закреплено. А что, до этого военное доминирование России на Каспии не было реальностью? Фактически, приняв то, что не каспийские государства не могут держать военные силы на Каспии, мы как бы исключаем Каспий из военного соперничества великих держав. И нам, в целом, это военное соперничество ничего хорошего не сулило», - подчеркнул Р.Мусабеков.

Ф.Исазаде