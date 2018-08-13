Абшеронский логистический центр будет задействован для экспорта азербайджанской сельхозпродукции за рубеж

Абшеронский логистический центр (АЛЦ) рассчитан на перевалку в год 11 млн тонн грузов и будет использоваться для экспорта азербайджанской сельхозпродукции за рубеж, сообщил директор АЛЦ Зия Агаев.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии Логистического центра в Абшеронском районе.

«Мощность перевалки АЛЦ, расположенного на историческом шелковом пути, составляет 30 тыс. тонн грузов в сутки, что составляет порядка 11 млн тонн грузов в год. Посредством Центра планируется осуществлять экспорт азербайджанской продукции за рубеж. Деятельность АПЦ позволит грузоотправителям сэкономить время и снизить расходы», - отметил З.Агаев, которого слова которого приводит сайт главы государства.

Строительство центра началось в апреле 2017 года.

На начальном этапе АПЦ будет оказывать логистические услуги за счет обеспечения взаимосвязи между железной дорогой и автомобильными дорогами на территории в 28 га.

«Для второго этапа подготовлен проект, охватывающий территорию в 35 га. С завершением этой стадии АЛЦ внесет большой вклад в развитие логистики в Азербайджане и на Кавказе, а также в экономическое развитие страны», - отметил З.Агаев.

В АЛЦ будут функционировать: терминал вместимостью 2400 контейнеров, крупногабаритный грузовой терминал вместимостью 21 тыс. тонна, закрытая складская территория площадью 8100 кв. метров, открытая грузовая платформа.

В центре построен парк на 200 грузовых автомобилей, железнодорожный и автомобильный мосты, трехэтажное здание таможни, административные и служебные здания. В центре также функционирует железнодорожная линия общей протяженностью 12 км.

«Всего в центре работает 350 человек. АЛЦ будет осуществлять импортную, экспортную и транзитную перевозку грузов посредством терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн грузов в год», -отметил З.Агаев.

По его словам, АЛЦ связан с железнодорожными маршрутами Баку-Тбилиси-Карс (БТК), Иран-Астара-Баку, Россия-Ялама-Алят. Как ожидается, после ввода БТК на полную мощность, Абшеронский логистический центр позволит осуществлять импортно-экспортные операции с соседними странами, а также более гибко осуществлять мультимодальные грузопревозки через Азербайджан.

Кроме того, отметил он, территория центра расположена на пересечении торговой, логистической и промышленных зон и в центре транспортной сети. Расположение АЛЦ поблизости от ООО «Мейвели», Главного таможенного управления Баку, Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, торговых центров «Бина» и «Садарак», и прочих бизнес структур еще больше увеличивает его экономическую значимость.

По предварительным расчетам в течение дня 750-800 грузовых автомобилей доставляют товары, разгружаемые на центральных железнодорожных станциях в склады в черте города и на строительные рынки. Доставка этих грузов в городские пункты и магазины стройматериалов и на рынки создают проблемы в движении городского транспорта.

«Деятельность АЛЦ позволит решить эту проблему и приведет к улучшению экологического состояния Баку. Прогнозируется, что с железнодорожных станций бакинских пригородов в АЛЦ будет направляться 0,8 млн грузов. В целом, в центр будет поступать 2 млн тонн грузов, прибывающих в Баку»,- отметил З.Агаев.

Н.Аббасова